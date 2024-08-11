Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гарріс випереджає Трампа у трьох ключових штатах – опитування

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 16:25
Гарріс випереджає Трампа у трьох ключових штатах – опитування
Камала Гарріс, фото AFP via Getty Images

Ймовірна кандидатка в президенти США від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс випереджає експрезидента і кандидата від республіканців Дональда Трампа у трьох найважливіших штатах, які є ключовими для перемоги на виборах.

Джерело: дані нового опитування The New York Times/Сієнського коледжу, опублікованого у суботу, пише "Європейська правда"

Деталі: Опитування проводили з 5 по 9 серпня серед потенційних виборців у Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. Їх запитували про ставлення до Гарріс і Трампа. 

Реклама:

На запитання, за кого б вони проголосували, якби вибори відбулися сьогодні, 50% виборців віддали перевагу Гарріс проти 46% у Трампа. Це помітне поліпшення порівняно з показниками президента Джо Байдена, який зняв свою кандидатуру з виборів на користь Гарріс.

З урахуванням третіх кандидатів і Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, Гарріс залишається попереду на 5 відсоткових пунктів у Мічигані, на 2 відсоткових пункти в Пенсильванії і на 6 відсоткових пунктів у Вісконсині. Кеннеді-молодший, який втрачає популярність, має в середньому лише 4-5 відсотків підтримки.

Опитування показало, що Гарріс виграє від зростання популярності серед виборців у кожному штаті, в той час як прихильність до Трампа в усіх трьох штатах дещо покращилася.

ВІДЕО ДНЯ

Примітно, що 47% опитаних виборців сказали, що Трамп запровадить зміни, які будуть "дуже поганими" або "дещо поганими" для країни, порівняно з 37% виборців, які сказали те ж саме про Гарріс.

Що передувало: Гарріс випереджає Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні Ipsos щодо президентських виборів у США.

У серпні Гарріс набрала 99% голосів делегатів з'їзду Демократичної партії під час голосування за висунення її кандидатури на президентських виборах у США.

СШАвибориТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
США
Кампанія Трампа заявила, що хакери зламали її внутрішню комунікацію
У Білому домі заявили, що з'ясовують цілі й стратегію України в Курській області
Байден заявив, що найважливіше – перемогти Трампа
Останні новини
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
08:48
фотоУ Лейпцигу загорілось оглядове колесо: десятки постраждалих
08:33
Трамп заявив, що має кращий за Гарріс зовнішній вигляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: