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Харрис опережает Трампа в трех ключевых штатах - опрос

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 августа 2024, 16:25
Харрис опережает Трампа в трех ключевых штатах - опрос
Камала Харрис, фото AFP via Getty Images

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис опережает экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа в трех важнейших штатах, которые являются ключевыми для победы на выборах.

Источник: данные нового опроса The New York Times/Сиенского колледжа, опубликованного в субботу, пишет "Европейская правда"

Детали: Опрос проводили с 5 по 9 августа среди потенциальных избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Их спрашивали об отношении к Харрис и Трампу.

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На вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня, Харрис получила 50% поддержки против 46% Трампа. Это заметное улучшение по сравнению с показателями президента Джо Байдена, который снял свою кандидатуру с выборов в пользу Харрис.

С учетом третьих кандидатов и Роберта Ф. Кеннеди-младшего, Харрис остается впереди на 5 процентных пунктов в Мичигане, на 2 процентных пункта в Пенсильвании и на 6 процентных пунктов в Висконсине. Кеннеди-младший, который теряет популярность, имеет в среднем лишь 4-5 процентов поддержки.

Опрос показал, что Харрис выигрывает от роста популярности среди избирателей в каждом штате, в то время как приверженность к Трампу во всех трех штатах несколько улучшилась.

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Примечательно, что 47% опрошенных избирателей сказали, что Трамп введет изменения, которые будут "очень плохими" или "несколько плохими" для страны, по сравнению с 37% избирателей, которые сказали то же самое о Харрис.

Что предшествовало: Харрис опережает Трампа с результатом 42% против 37% в общенациональном опросе Ipsos по президентским выборам в США.

В августе Харрис набрала 99% голосов делегатов съезда Демократической партии во время голосования за выдвижение ее кандидатуры на президентских выборах в США.

СШАвиборыТрамп
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