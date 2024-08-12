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США пропонують амністію Мадуро за передачу влади у Венесуелі – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 12 серпня 2024, 01:30
США пропонують амністію Мадуро за передачу влади у Венесуелі – ЗМІ
Ніколас Мадуро, фото: Getty Images

США намагаються змусити авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро самоусунутися від влади в обмін на амністію.

Джерело: Wall Street Journal із посиланням джерела

Деталі: Згідно з повідомленням WSJ, Вашингтон обговорює можливість помилування Мадуро і його оточення, якому висунуті звинувачення в Міністерстві юстиції США.

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Зазначається, що особи, знайомі з цим питанням, розповіли, що адміністрація Байдена "поклала все на стіл", щоб переконати Мадуро піти до закінчення його терміну в січні.

За даними джерел, переговори ведуться між довіреною особою Мадуро Хорхе Родрігесом та Даніелем Еріксоном, який керує політикою щодо Венесуели в Раді нацбезпеки Білого дому. Вашингтон дав зрозуміти, що не буде змушувати західні нафтові компанії виходити з ринку Венесуели.

Це вже не перший випадок, коли США вдаються до подібних ініціатив, щоб усунути Мадуро.

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Минулого року під час таємних переговорів у Досі Вашингтон запропонував Мадуро амністію. Але президент Венесуели відмовився обговорювати будь-які подібні домовленості, що означало б, що він мав би залишити посаду. Особа, близька до режиму Мадуро, сказала, що позиція президента не змінилася й досі.

Пропозиції США можуть виявитися марними, якщо колишній президент Дональд Трамп буде переобраний у листопаді, повідомляє WSJ, зважаючи на його попередній жорсткий підхід до Венесуели.

Проте , ідеться в публікації, Мадуро з підозрою ставиться до будь-якої адміністрації США, у тому числі й президента Джо Байдена, яка цього року скасувала більшість санкцій проти Венесуели, що перебуває у скрутному фінансовому становищі, в надії спонукати її до проведення демократичних виборів.

Що передувало: Мадуро, авторитарний лідер Венесуели, був переобраний на посаду президента, оголосила виборча комісія країни, незважаючи на звинувачення опозиції у порушеннях під час виборів.

ВенесуелаСША
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