США предлагают амнистию Мадуро за передачу власти в Венесуэле – СМИ
США пытаются заставить авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро самоустраниться от власти в обмен на амнистию.
Источник: Wall Street Journal со ссылкой на источники
Детали: Согласно сообщению WSJ, Вашингтон обсуждает возможность помилования Мадуро и его окружения, которому выдвинуты обвинения в Министерстве юстиции США.
Отмечается, что лица, знакомые с этим вопросом, рассказали, что администрация Байдена "положила все на стол", чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его срока в январе.
По данным источников, переговоры ведутся между доверенным лицом Мадуро Хорхе Родригесом и Даниэлем Эриксоном, который руководит политикой в отношении Венесуэлы в Совете нацбезопасности Белого дома. Вашингтон дал понять, что не будет заставлять западные нефтяные компании выходить с рынка Венесуэлы.
Это уже не первый случай, когда США прибегают к подобным инициативам, чтобы устранить Мадуро.
В прошлом году во время тайных переговоров в Дохе Вашингтон предложил Мадуро амнистию. Но президент Венесуэлы отказался обсуждать любые подобные договоренности, что означало бы, что он должен был бы покинуть пост. Лицо, близкое к режиму Мадуро, сказала, что позиция президента не изменилась до сих пор.
Предложения США могут оказаться бесполезными, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран в ноябре, сообщает WSJ, учитывая его предыдущий жесткий подход к Венесуэле.
Однако, говорится в публикации, Мадуро с подозрением относится к любой администрации США, в том числе и президента Джо Байдена, которая в этом году отменила большинство санкций против Венесуэлы, находящейся в трудном финансовом положении, в надежде побудить ее к проведению демократических выборов.
Что предшествовало: Мадуро, авторитарный лидер Венесуэлы, был переизбран на пост президента, объявила избирательная комиссия страны, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях во время выборов.