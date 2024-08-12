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США предлагают амнистию Мадуро за передачу власти в Венесуэле – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 августа 2024, 01:30
США предлагают амнистию Мадуро за передачу власти в Венесуэле – СМИ
Николас Мадуро, фото: Getty Images

США пытаются заставить авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро самоустраниться от власти в обмен на амнистию.

Источник: Wall Street Journal со ссылкой на источники

Детали: Согласно сообщению WSJ, Вашингтон обсуждает возможность помилования Мадуро и его окружения, которому выдвинуты обвинения в Министерстве юстиции США.

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Отмечается, что лица, знакомые с этим вопросом, рассказали, что администрация Байдена "положила все на стол", чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его срока в январе.

По данным источников, переговоры ведутся между доверенным лицом Мадуро Хорхе Родригесом и Даниэлем Эриксоном, который руководит политикой в отношении Венесуэлы в Совете нацбезопасности Белого дома. Вашингтон дал понять, что не будет заставлять западные нефтяные компании выходить с рынка Венесуэлы.

Это уже не первый случай, когда США прибегают к подобным инициативам, чтобы устранить Мадуро.

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В прошлом году во время тайных переговоров в Дохе Вашингтон предложил Мадуро амнистию. Но президент Венесуэлы отказался обсуждать любые подобные договоренности, что означало бы, что он должен был бы покинуть пост. Лицо, близкое к режиму Мадуро, сказала, что позиция президента не изменилась до сих пор.

Предложения США могут оказаться бесполезными, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран в ноябре, сообщает WSJ, учитывая его предыдущий жесткий подход к Венесуэле.

Однако, говорится в публикации, Мадуро с подозрением относится к любой администрации США, в том числе и президента Джо Байдена, которая в этом году отменила большинство санкций против Венесуэлы, находящейся в трудном финансовом положении, в надежде побудить ее к проведению демократических выборов.

Что предшествовало: Мадуро, авторитарный лидер Венесуэлы, был переизбран на пост президента, объявила избирательная комиссия страны, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях во время выборов.

ВенесуэлаСША
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