Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ з початку вторгнення відмінусували 592 тисячі окупантів

Понеділок, 12 серпня 2024, 08:05
ЗСУ з початку вторгнення відмінусували 592 тисячі окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 080 російських загарбників, спалили 65 артилерійських систем та 5 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно:

Реклама:
  • особового складу – близько 592 000 (+1 080) осіб,
  • танків – 8 450 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 16 368 (+5) од,
  • артилерійських систем – 16 728 (+65) од,
  • РСЗВ – 1 146 (+3) од,
  • засобів ППО – 919 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 472 (+73) од,
  • крилатих ракет – 2 426 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 590 (+66) од,
  • спеціальної техніки – 2 801 (+1) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
втрати у війні
Російська армія втратила ще понад 1200 військових
ЗСУ за добу відмінусували ще 1 140 окупантів – Генштаб
ЗСУ за добу відмінусували 1 230 окупантів та 67 артсистем
Останні новини
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: