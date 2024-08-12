ЗСУ з початку вторгнення відмінусували 592 тисячі окупантів
Понеділок, 12 серпня 2024, 08:05
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 080 російських загарбників, спалили 65 артилерійських систем та 5 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно:
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- особового складу – близько 592 000 (+1 080) осіб,
- танків – 8 450 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 16 368 (+5) од,
- артилерійських систем – 16 728 (+65) од,
- РСЗВ – 1 146 (+3) од,
- засобів ППО – 919 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 472 (+73) од,
- крилатих ракет – 2 426 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 590 (+66) од,
- спеціальної техніки – 2 801 (+1) од.
Дані уточнюються.