ВСУ с начала вторжения отминусовали 592 тысячи оккупантов
Понедельник, 12 августа 2024, 08:05
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 080 российских захватчиков, сожгли 65 артиллерийских систем и 5 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.24 ориентировочно:
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- личного состава – около 592 000 (+1 080) человек,
- танков – 8 450 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 16 368 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 16 728 (+65) ед,
- РСЗО – 1 146 (+3) ед,
- средств ПВО – 919 (+1) ед,
- самолетов – 366 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 472 (+73) ед,
- крылатых ракет – 2 426 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 590 (+66) ед,
- специальной техники – 2 801 (+1) ед.
Данные уточняются.