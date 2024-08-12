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ВСУ с начала вторжения отминусовали 592 тысячи оккупантов

Понедельник, 12 августа 2024, 08:05
ВСУ с начала вторжения отминусовали 592 тысячи оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 080 российских захватчиков, сожгли 65 артиллерийских систем и 5 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.24 ориентировочно:

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  • личного состава – около 592 000 (+1 080) человек,
  • танков – 8 450 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 368 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 16 728 (+65) ед,
  • РСЗО – 1 146 (+3) ед,
  • средств ПВО – 919 (+1) ед,
  • самолетов – 366 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 472 (+73) ед,
  • крылатых ракет – 2 426 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 590 (+66) ед,
  • специальной техники – 2 801 (+1) ед.

Данные уточняются.

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