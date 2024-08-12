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За добу на фронті було 124 боєзіткнення, найбільше на Покровському напрямку

Ірина БалачукПонеділок, 12 серпня 2024, 08:35
За добу на фронті було 124 боєзіткнення, найбільше на Покровському напрямку
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти атакують по всій лінії фронту – найактивніше на Покровському та Лиманському напрямках; загалом за добу відбулося 124 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 серпня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів, застосувавши 18 ракет, 65 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 107 КАБ), здійснив 4673 обстріли, 129 з них – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння і військової техніки росіян, уразили 2 пункти управління, 3 артилерійських системи, склад боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії – тут відбулося 5 бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було 10 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

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На Лиманському напрямку українські війська відбивали 21 штурмову дію окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 8 атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб загарбників прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку росіяни за підтримки авіації здійснили 8 атак. Зусилля зосереджували у районах населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 41 атаку. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Костянтинівки. Загалом росіяни 6 разів намагалися прорвати оборону українських військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 2 атаки у напрямку Водяного та Рівнополя, успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулось 4 боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

"На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили вісім атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін", – повідомили у Генштабі.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, з території РФ активно застосовували авіацію, здійснювали обстріли прикордонних населених пунктів.

ГенштабвійнаДонецька область
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