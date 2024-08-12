За сутки на фронте было 124 боестолкновения, больше всего на Покровском направлении

Российские оккупанты атакуют по всей линии фронта – активнее всего на Покровском и Лиманском направлениях; всего за сутки произошло 124 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 11 августа в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов, применив 18 ракет, 65 авиационных ударов (задействовал, в частности, 107 КАБ), совершил 4 673 обстрела, 129 из них – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники россиян, поразили 2 пункта управления, 3 артиллерийских системы, склад боеприпасов и 3 других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении россияне продолжали штурмовые действия – здесь произошло 5 боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении было 10 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.

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На Лиманском направлении украинские войска отражали 21 штурмовое действие оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силы обороны отбили 8 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток захватчиков прорвать оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского.

На Торецком направлении россияне при поддержке авиации осуществили 8 атак. Усилия сосредоточивали в районах населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 41 атаку. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Константиновки. В общем россияне 6 раз пытались прорвать оборону украинских войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили 2 атаки в направлении Водяного и Ровнополя, успеха не имели.

На Ореховском направлении состоялось 4 боестолкновения неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.

"На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили 8 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений", – сообщили в Генштабе.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, с территории РФ активно применяли авиацию, осуществляли обстрелы приграничных населенных пунктов.