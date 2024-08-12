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У ДПСУ прокоментували словесне брязкання "Іскандерами" в Білорусі: перекидання до кордону немає

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 серпня 2024, 09:17
У ДПСУ прокоментували словесне брязкання Іскандерами в Білорусі: перекидання до кордону немає
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Державна прикордонна служба України не фіксує перекидання чи нарощування військової техніки чи особового складу білоруської армії поряд кордону з Україною.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Я не виключаю того, що Білорусь може здійснювати переміщення якихось підрозділів, але це може бути більше в незначній кількості і для нагнітання ситуації".

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Деталі: За словами офіцера, це може відбуватися вглиб території Республіки Білорусь. На даний момент ДПСУ не відмічає переміщення чи нарощування техніки або особового складу білоруських збройних сил поблизу українського кордону.

Слова Лукашенка про вказівки щодо перекидання реактивних систем "Полонез" і комплексів "Іскандер" до кордону з Україною речник ДПСУ назвав підіграванням агресивній риториці країни-терористки, Росії.

Демченко додав, що попри тиск Росії на режим Лукашенка щодо масштабнішої участі у цій війні, він сподівається, у білорусів вистачить здорового глузду не вестися на тиск Кремля.

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Водночас Сили оборони, запевнив полковник, продовжують дії щодо укріплення лінії кордону та прикордоння з Білоруссю, щоб у разі повторення подій лютого 2022 року відбити нову атаку з території РБ.

БілорусьвійнаПрикордонна служба
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