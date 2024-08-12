Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГПСУ прокомментировали словесное бряцание "Искандерами" в Беларуси: переброски к границе нет

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 августа 2024, 09:17
В ГПСУ прокомментировали словесное бряцание Искандерами в Беларуси: переброски к границе нет
Андрей Демченко. фото медиацентра "Украина-Укринформ"

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует переброски или наращивания военной техники или личного состава белорусской армии рядом с границей с Украиной.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Я не исключаю того, что Беларусь может осуществлять перемещение каких-то подразделений, но это может быть больше в незначительном количестве и для нагнетания ситуации".

Реклама:

Детали: По словам офицера, это может происходить вглубь территории Республики Беларусь. На данный момент ГПСУ не отмечает перемещения или наращивания техники или личного состава белорусских вооруженных сил вблизи украинской границы.

Слова Лукашенко об указаниях по переброске реактивных систем "Полонез" и комплексов "Искандер" к границе с Украиной спикер ГПСУ назвал подыгрыванием агрессивной риторике страны-террористки, России.

Демченко добавил, что несмотря на давление России на режим Лукашенко относительно более масштабного участия в этой войне, он надеется, у белорусов хватит здравого смысла не вестись на давление Кремля.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Силы обороны, заверил полковник, продолжают действия по укреплению линии границы и приграничья с Беларусью, чтобы в случае повторения событий февраля 2022 года отразить новую атаку с территории РБ.

БеларусьвойнаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Беларусь
"Беларускі Гаюн": 9 августа дронов обнаружено не было, заявления Лукашенко – чушь
Беларусь начала отправку военной техники на границу с Украиной
Минобороны Беларуси показало остатки беспилотников, которые якобы залетели с Украины
Последние новости
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
09:33
Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"
Все новости...
Реклама:
Реклама: