В ГПСУ прокомментировали словесное бряцание "Искандерами" в Беларуси: переброски к границе нет

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует переброски или наращивания военной техники или личного состава белорусской армии рядом с границей с Украиной.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Я не исключаю того, что Беларусь может осуществлять перемещение каких-то подразделений, но это может быть больше в незначительном количестве и для нагнетания ситуации".

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Детали: По словам офицера, это может происходить вглубь территории Республики Беларусь. На данный момент ГПСУ не отмечает перемещения или наращивания техники или личного состава белорусских вооруженных сил вблизи украинской границы.

Слова Лукашенко об указаниях по переброске реактивных систем "Полонез" и комплексов "Искандер" к границе с Украиной спикер ГПСУ назвал подыгрыванием агрессивной риторике страны-террористки, России.

Демченко добавил, что несмотря на давление России на режим Лукашенко относительно более масштабного участия в этой войне, он надеется, у белорусов хватит здравого смысла не вестись на давление Кремля.

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В то же время Силы обороны, заверил полковник, продолжают действия по укреплению линии границы и приграничья с Беларусью, чтобы в случае повторения событий февраля 2022 года отразить новую атаку с территории РБ.