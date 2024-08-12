Кабмін оперативно звільнив викритого на хабарі заступника міністра енергетики
Понеділок, 12 серпня 2024, 11:13
Кабінет міністрів звільнив підозрюваного у хабарництві Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.
Джерело: офіційний інформресурс Кабміну "Уряд. Онлайн"
Деталі: У повідомленні вказано, що рішення ухвалено на засіданні 12 серпня.
Реклама:
Що передувало: У понеділок стало відомо, що Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики.
За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.