Кабмін оперативно звільнив викритого на хабарі заступника міністра енергетики

Кабінет міністрів звільнив підозрюваного у хабарництві Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.

Джерело: офіційний інформресурс Кабміну "Уряд. Онлайн"

Олександр Хейло фото, надане уп джерелом

Деталі: У повідомленні вказано, що рішення ухвалено на засіданні 12 серпня.

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Що передувало: У понеділок стало відомо, що Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики.

За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.