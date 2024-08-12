Кабмин оперативно уволил уличенного на взятке замминистра энергетики
Понедельник, 12 августа 2024, 11:13
Кабинет министров уволил подозреваемого во взяточничестве Александра Хейло с должности заместителя министра энергетики.
Источник: официальный информресурс Кабмина "Уряд. Онлайн"
Детали: В сообщении указано, что решение принято на заседании 12 августа.
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Что предшествовало: В понедельник стало известно, что Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили коррупционную схему, которую организовал заместитель министра энергетики.
По данным источников УП, Александра Хейло задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.