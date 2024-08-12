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Ворог завів штурмові групи у Вовчанськ: намагається покращити логістику і зв’язок

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 серпня 2024, 11:34
Ворог завів штурмові групи у Вовчанськ: намагається покращити логістику і зв’язок
скриншот мапи Deep State

Російські окупанти завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області, противник намагається провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку.

Джерело: зведення ОТУ "Харків"

Дослівно: "На Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати наші позиції.

У Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр, намагається провести логістичне забезпечення о/с та покращити систему зв’язку".

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Деталі: Також повідомляється, що в районі північно-західніше населеного пункту Тихе противник зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.

Протягом доби 11 серпня в зоні відповідальності ОТУ відбулося 5 бойових зіткнень, в ході яких ворог завдав 32 удари дронами-камікадзе та здійснив 365 обстрілів українських позицій.

Зазначається, що від початку цієї доби тривають 3 бойові зіткнення: 2 в районі Вовчанська та 1 пн-зх Тихого.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 93 особи. Також знищено та пошкоджено 46 одиниць озброєння та військової техніки окупантів: 11 артилерійських систем, 12 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки та 20 БпЛА.

Харківська областьвійна
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