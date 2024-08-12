Враг завел штурмовые группы в Волчанск: пытается улучшить логистику и связь

Российские оккупанты завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области, противник пытается провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи.

Источник: сводка ОТГ "Харьков"

Дословно: "На Харьковском направлении оккупанты продолжают атаковать наши позиции.

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В Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр, пытается провести логистическое обеспечение о/с и улучшить систему связи".

Детали: Также сообщается, что в районе северо-западнее населенного пункта Тихое противник сосредоточивает усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное улучшение позиций.

В течение суток 11 августа в зоне ответственности ОТГ произошло 5 боевых столкновений, в ходе которых враг нанес 32 удара дронами-камикадзе и совершил 365 обстрелов украинских позиций.

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Отмечается, что с начала этих суток продолжаются 3 боевых столкновения: 2 в районе Волчанска и 1 к югу от Тихого.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 93 человека. Также уничтожено и повреждено 46 единиц вооружения и военной техники оккупантов: 11 артиллерийских систем, 12 автомобилей, 3 единицы спецтехники и 20 БпЛА.