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За час воєнного стану понад 40 тисяч українців повернулись на Батьківщину з боку РФ – ДПСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 серпня 2024, 12:53
За час воєнного стану понад 40 тисяч українців повернулись на Батьківщину з боку РФ – ДПСУ
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Від початку повномасштабного вторгнення Росії через прикордонні пункти пропуску з боку РФ в Україну повернулося понад 40 тисяч громадян.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Деталі: Офіцер нагадав, що з лютого 2022 року всі пункти пропуску на кордоні з Росією рішенням уряду України закрито і там не здійснюються пропускні операції в класичній формі. Водночас росіяни все ж пропускають українських громадян додому, зокрема по напрямку пункту Покровка на Сумщині (з російського – Колотилівка). Такий рух, за словами Демченка, відбувався практично щоденно, хоча були періоди, коли Росія припиняла пропуск українських громадян.

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Наразі військовослужбовці ДПСУ не фіксують прибуття українців на цьому напрямку (за даними російської влади та ЗМІ, Сили оборони України проводять наступальну операцію в Красноярузькому районі РФ, зокрема біля Колотилівки –ред.), хоча завжди готові забезпечити повернення своїх громадян до України з території Росії та Білорусі.

Пряма мова Демченка: "По всій протяжності кордону з Росією, а також на кордоні з Білоруссю, якщо громадяни дістаються території України на будь-якому з напрямків, прикордонники, звісно ж, готові забезпечити оформлення людей…, щоб пропустити їх на територію України. За весь час воєнного стану більше  40 тисяч громадян України повернулися з Росії, і не тільки через пункт пропуску в Покровці, а й на інших ділянках, а також через територію Білорусі. Водночас найбільший рух фіксувався на напрямку КПП Покровка".

РосіявійнаПрикордонна служба
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