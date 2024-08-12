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Росіяни заявили, що українці наступають ще в одному районі Бєлгородської області

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 серпня 2024, 08:21
Росіяни заявили, що українці наступають ще в одному районі Бєлгородської області
Красноярузький район РФ на карті Google

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков уранці 12 серпня оголосив про початок евакуації населення прикордонного Красноярузького району.

Джерело: Гладков у відеозверненні в соцмережах, російська служба ВВС

Пряма мова російського губернатора: "У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Красноярузького району... Починаємо переміщення мешканців Красноярузького району в більш безпечні місця".

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Деталі: За словами Гладкова, "транспорт у цей район уже відправлено".

Водночас у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" Гладков заявив, що ЗСУ 40 разів за добу обстріляли населені пункти Бєлгородської області, а також про 42 атаки БПЛА. Він стверджує, що сім мирних жителів дістали поранення.

Російська служба ВВС звертає увагу, що про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка в Красноярузькому районі російські військові блогери повідомляли ще в неділю.

ВІДЕО ДНЯ

Красноярузький район розташований на північному заході Бєлгородської області, від райцентру, Красної Яруги, до Суджі в Курській області, куди 6 серпня увійшли українські частини, - приблизно 45 км.

Нагадаємо: Українська влада офіційно не коментує спецоперацію на території Росії.

Передісторія:

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі. 
  • 10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора.

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