У двох прикордонних громадах Харківщини посилили комендантську годину
Понеділок, 12 серпня 2024, 13:26
У Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області, що межують із Росією, з понеділка комендантська година триватиме із 17.00 до 9.00.
Джерело: повідомлення Харківської районної держадміністрації
Дослівно: "Із 12 серпня 2024 року до окремого розпорядження змінюється час комендантської години. Вона триватиме із 17.00 до 9.00
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Деталі: В адміністрації нагадали, що під час комендантської години забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Також заборонено рух транспортних засобів без наявних дозволів.
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