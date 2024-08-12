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У двох прикордонних громадах Харківщини посилили комендантську годину

Олександр ШумілінПонеділок, 12 серпня 2024, 13:26
У двох прикордонних громадах Харківщини посилили комендантську годину
Обидва райони межують з РФ. Скриншот

У Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області, що межують із Росією, з понеділка комендантська година триватиме із 17.00 до 9.00.

Джерело: повідомлення Харківської районної держадміністрації

Дослівно: "Із 12 серпня 2024 року  до окремого розпорядження змінюється час комендантської години. Вона триватиме  із 17.00 до 9.00

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Деталі: В адміністрації нагадали, що під час комендантської години забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Також заборонено рух транспортних засобів без наявних дозволів.

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