У двох прикордонних громадах Харківщини посилили комендантську годину

Обидва райони межують з РФ. Скриншот

У Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області, що межують із Росією, з понеділка комендантська година триватиме із 17.00 до 9.00.

Джерело: повідомлення Харківської районної держадміністрації

Дослівно: "Із 12 серпня 2024 року до окремого розпорядження змінюється час комендантської години. Вона триватиме із 17.00 до 9.00

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Деталі: В адміністрації нагадали, що під час комендантської години забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Також заборонено рух транспортних засобів без наявних дозволів.

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