В двух приграничных громадах Харьковщины усилили комендантский час

В Дергачевской и Липецкой громадах Харьковской области, граничащих с Россией, с понедельника комендантский час продлится с 17.00 до 9.00.

Источник: сообщение Харьковской районной госадминистрации

Дословно: "С 12 августа 2024 года до отдельного распоряжения меняется время комендантского часа. Он продлится с 17.00 до 9.00

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Детали: В администрации напомнили, что во время комендантского часа запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений.

Также запрещено движение транспортных средств без имеющихся разрешений.

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