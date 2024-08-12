В двух приграничных громадах Харьковщины усилили комендантский час
Понедельник, 12 августа 2024, 13:26
В Дергачевской и Липецкой громадах Харьковской области, граничащих с Россией, с понедельника комендантский час продлится с 17.00 до 9.00.
Источник: сообщение Харьковской районной госадминистрации
Дословно: "С 12 августа 2024 года до отдельного распоряжения меняется время комендантского часа. Он продлится с 17.00 до 9.00
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Детали: В администрации напомнили, что во время комендантского часа запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений.
Также запрещено движение транспортных средств без имеющихся разрешений.
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