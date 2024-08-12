Українську військову техніку помітили у ще одному селі на Курщині, евакуюють район – ЗМІ

Журналісти геолокували відео, яке опублікували вранці 12 серпня російські джерела, і встановили, що на ньому українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області – це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше. Влада оголосила про евакуацію району.



Джерело: Радіо свобода, глава Бєловського району РФ Микола Волобуєв та в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов у Telegram

Деталі: Вказується, що відео зняте в Гир'ї в районі вежі стільникового зв'язку. Український бронеавтомобіль при цьому рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гир'ї".



Раніше глава Бєловського району Микола Волобуєв закликав місцевих жителів евакуюватися.

Пряма мова російського чиновника: "Шановні жителі Бєловського району! Обстановка дуже напружена. Хто може самостійно прибути в пункт збору с. Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмєно Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території – переконливе прохання до всіх жителів залишити район".

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Виконувач обов'язків губернатора Курської області згодом повідомив, що регіональний оперштаб ухвалив рішення – вивезти жителів Бєловського району.

Пряма мова Смірнова: "Доручив регіональному Мінтрансу підготувати додатковий транспорт, автобуси вже чергують у безпечних зонах. Зараз головне – оперативно сповістити жителів населених пунктів про можливість виїхати з району... Прошу мешканців Бєловського району дотримуватися рекомендацій органів влади та силових структур".

скриншот з google.maps

Раніше 12 серпня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оголосив про початок евакуації населення прикордонного Красноярузького району.

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