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Українську військову техніку помітили у ще одному селі на Курщині, евакуюють район – ЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 12 серпня 2024, 12:21
Українську військову техніку помітили у ще одному селі на Курщині, евакуюють район – ЗМІ
Фото з Telegram Радіо Свобода

Журналісти геолокували відео, яке опублікували вранці 12 серпня російські джерела, і встановили, що на ньому українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області – це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше. Влада оголосила про евакуацію району.

Джерело: Радіо свобода, глава Бєловського району РФ Микола Волобуєв та в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов у Telegram 

Деталі: Вказується, що відео зняте в Гир'ї в районі вежі стільникового зв'язку. Український бронеавтомобіль при цьому рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гир'ї".

Раніше глава Бєловського району Микола Волобуєв закликав місцевих жителів евакуюватися.

Пряма мова російського чиновника: "Шановні жителі Бєловського району! Обстановка дуже напружена. Хто може самостійно прибути в пункт збору с. Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмєно Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території – переконливе прохання до всіх жителів залишити район".

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Виконувач обов'язків губернатора Курської області згодом повідомив, що регіональний оперштаб ухвалив рішення – вивезти жителів Бєловського району.  

Пряма мова Смірнова: "Доручив регіональному Мінтрансу підготувати додатковий транспорт, автобуси вже чергують у безпечних зонах. Зараз головне – оперативно сповістити жителів населених пунктів про можливість виїхати з району... Прошу мешканців Бєловського району дотримуватися рекомендацій органів влади та силових структур".

 
скриншот з google.maps

Раніше 12 серпня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оголосив про початок евакуації населення прикордонного Красноярузького району. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
  • 9 серпня аналітичний проєкт DeepState опублікував відео, відзняте росіянином, на якому видно розбиту колону машин збройних сил РФ зі знищеним особовим складом у селі Жовтневе Курської області РФ. 
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі. 
  • 10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора.
  • Видання Forbes написало, що українські війська риють окопи в Курській області Росії, і це є ознакою того, що вони планують там залишитися.

Курська область війна
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