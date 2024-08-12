Росіяни накрили артилерією Українськ на Донеччині: 2 загиблих, 1 поранений – ОВА

Вдень 12 серпня російські загарбники обстріляли з артилерії місто Українськ Донецької області: 2 людини загинули і 1 отримала поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах

Деталі: Очільник області зазначив, що близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь та пошкоджили 2 п'ятиповерхівки.



Пряма мова: "Від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно!



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