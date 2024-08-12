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Россияне накрыли артиллерией Украинск в Донецкой области: 2 погибших, 1 раненый – ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 августа 2024, 13:33
Россияне накрыли артиллерией Украинск в Донецкой области: 2 погибших, 1 раненый – ОВА
фото ОВА

Днем 12 августа российские захватчики обстреляли из артиллерии город Украинск Донецкой области: 2 человека погибли и 1 получил ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в соцсетях

Детали: Глава области отметил, что около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь и повредили 2 пятиэтажки.

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Прямая речь: "От Украинска до фронта - менее 10 километров. Город в зоне поражения различного оружия. Оставаться там - опасно!

Эвакуируйтесь своевременно!".

Донецкая областьвойна
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