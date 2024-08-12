ЗМІ показали супутникові знімки ураженої газової станції "Суджа" в Курській області

Супутникові знімки свідчать, що на газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області є руйнування.

Джерело: Радіо Собода

Дослівно: "Як випливає з аналізу фотографій, частина пошкоджень з'явилася на них між 9 і 10 серпня, а частина - між 10 і 11 серпня. На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання".

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Деталі: Вранці в понеділок російський "Газпром" повідомив, що продовжує прокачування газу через ГВС "Суджа" в Європу у звичайному обсязі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

У четвер 8 серпня видання The Washington Post з посиланням на радника президента України повідомило, що Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.

Того ж дня російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.



