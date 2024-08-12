СМИ показали спутниковые снимки пораженной газовой станции "Суджа" в Курской области

Спутниковые снимки свидетельствуют, что на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области есть разрушения.

Источник: Радио Собода

Дословно: "Как следует из анализа фотографий, часть повреждений появилась на них между 9 и 10 августа, а часть - между 10 и 11 августа. На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование".

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Детали: Утром в понедельник российский "Газпром" сообщил, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме.

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