Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ показали спутниковые снимки пораженной газовой станции "Суджа" в Курской области

Александр ШумилинПонедельник, 12 августа 2024, 14:45
СМИ показали спутниковые снимки пораженной газовой станции Суджа в Курской области
Радио Свобода

Спутниковые снимки свидетельствуют, что на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области есть разрушения. 

Источник: Радио Собода

Дословно: "Как следует из анализа фотографий, часть повреждений появилась на них между 9 и 10 августа, а часть - между 10 и 11 августа. На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование".

Реклама:

Детали: Утром в понедельник российский "Газпром" сообщил, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В четверг 8 августа издание The Washington Post со ссылкой на советника президента Украины сообщило, что Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную примерно в пяти милях внутри территории России.
  • В тот же день российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию "Суджа", при этом транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.

Курская область газ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

NYT: Через тюрьму в Сумах прошло 320 военнопленных из Курской области

В Киеве объявляли угрозу баллистики: работала ПВО

В Ливане произошел тотальный блэкаут

Путин назначил свою родственницу статс-секретарем Минобороны РФ

фото, видео обновленоУ берегов Камчатки произошло землетрясение: началось извержение вулкана

Зеленский: Плацдарм нашего присутствия в Курской области становится сильнее

Все новости...
Курская область
В двух приграничных громадах Харьковщины усилили комендантский час
Украинскую военную технику заметили в еще одном селе на Курщине, эвакуируют район – СМИ
Украинские войска окапываются на Курщине, потому что планируют там оставаться – Forbes
Последние новости
06:58
По стране распространяется воздушная тревога: объявлена ракетная опасность
06:45
Утренний удар баллистикой и дронами по Киеву обошелся без разрушений и пострадавших
06:32
видеоВ Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с топливом
05:50
NYT: Через тюрьму в Сумах прошло 320 военнопленных из Курской области
04:59
В Киеве объявляли угрозу баллистики: работала ПВО
03:12
В Ливане произошел тотальный блэкаут
02:06
обновляетсяРоссийские военные запустили с севера ударные дроны
01:42
В МАГАТЭ заявили, что ситуация на оккупированной ЗАЭС ухудшается
01:06
Генштаб: за сутки произошло 98 боевых столкновений
00:54
Deep State: Враг оккупировал Николаевку в Донецкой области
Все новости...
Реклама:
Реклама: