Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 80 бойових зіткнень

Станом на 16 годину 12 серпня від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 19 атак із 25, розпочатих ворогом.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16.00

Дослівно: "Від цинічних обстрілів із території Російської Федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Мала Слобідка, Покровка, Угроїди, Бояро-Лежачі, Блешня. До того ж, росіяни завдали 16 авіаударів, зокрема, по Запсіллю, Могриці, Вакалівщині, Глухову, Вільшанці, Сінному, Великій Рибиці, Партизанському, Юнаківці та Локні".

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Деталі: За уточненою інформацією, на Харківському напрямку противник здійснив три атаки біля Тихого та Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень, зокрема, в районах Берестового, Стельмахівки, Глушківки та Новоосинового. Чотири з яких завершено, два – ще продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів штурмував позиції українських захисників неподалік Макіївки, Невського, Тернів та Торського. Сили оборони зупинили усі атаки росіян.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку впродовж дня точилися три бої. Загарбницька армія наступала у бік Верхньокам’янського та Спірного, де зазнала поразки.

На Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень неподалік Часового Яру та Богданівки. Два бої завершено, ще три – продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до восьми – наступали біля Залізного та Торецька. Половину атак відбито, ще чотири – тривають.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ РФ та відбили 19 атак з 25 розпочатих ворогом. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники п’ять разів марно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку противник також п’ять разів штурмував наші позиції біля Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки відбито, дві - продовжуються. Ситуація під контролем наших військ.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках фронту – без особливих змін.