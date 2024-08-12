Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 80 боевых столкновений

Анастасия ПроцПонедельник, 12 августа 2024, 17:11
Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 80 боевых столкновений
Иллюстративное фото: Getty Images

По состоянию на 16 часов 12 августа с начала суток произошло 80 боевых столкновений. Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников. На Покровском направлении ВСУ отбили 19 атак из 25, начатых врагом.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16.00

Дословно: "От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Малая Слободка, Покровка, Угроиды, Бояро-Лежачи, Блешня. К тому же, россияне нанесли 16 авиаударов, в частности, по Запселью, Могрице, Вакаловщине, Глухову, Ольшанке, Сенному, Большой Рыбице, Партизанскому, Юнаковке и Локне".

Реклама:

Детали: По уточненной информации, на Харьковском направлении противник совершил три атаки у Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений, в частности, в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосинового. Четыре из которых завершены, два – еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг 17 раз штурмовал позиции украинских защитников неподалеку Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Силы обороны остановили все атаки россиян.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении в течение дня шли три боя. Захватническая армия наступала в сторону Верхнекаменского и Спирного, где потерпела поражение.

На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений неподалеку от Часового Яра и Богдановки. Два боя завершены, еще три– продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до восьми – наступали возле Железного и Торецка. Половина атак отбита, еще четыре – продолжаются.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск войск РФ и отбили 19 атак из 25 начатых врагом. Потери противника на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики пять раз напрасно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времовском направлении противник также пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки отбиты, две – продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

На других направлениях фронта – без особых изменений.

Генштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте было 124 боестолкновения, больше всего на Покровском направлении
Генштаб: На фронте 71 боестолкновение, почти половина – на Покровском направлении
На Покровском направлении враг концентрирует усилия возле Гродовки и Желанного – Генштаб
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: