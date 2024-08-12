Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 80 боевых столкновений

По состоянию на 16 часов 12 августа с начала суток произошло 80 боевых столкновений. Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников. На Покровском направлении ВСУ отбили 19 атак из 25, начатых врагом.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16.00

Дословно: "От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Малая Слободка, Покровка, Угроиды, Бояро-Лежачи, Блешня. К тому же, россияне нанесли 16 авиаударов, в частности, по Запселью, Могрице, Вакаловщине, Глухову, Ольшанке, Сенному, Большой Рыбице, Партизанскому, Юнаковке и Локне".

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Детали: По уточненной информации, на Харьковском направлении противник совершил три атаки у Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений, в частности, в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосинового. Четыре из которых завершены, два – еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг 17 раз штурмовал позиции украинских защитников неподалеку Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Силы обороны остановили все атаки россиян.

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На Северском направлении в течение дня шли три боя. Захватническая армия наступала в сторону Верхнекаменского и Спирного, где потерпела поражение.

На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений неподалеку от Часового Яра и Богдановки. Два боя завершены, еще три– продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до восьми – наступали возле Железного и Торецка. Половина атак отбита, еще четыре – продолжаются.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск войск РФ и отбили 19 атак из 25 начатых врагом. Потери противника на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики пять раз напрасно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времовском направлении противник также пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки отбиты, две – продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

На других направлениях фронта – без особых изменений.