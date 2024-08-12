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У Вовчанську на Харківщині від російського дрона постраждав чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 серпня 2024, 18:31
У Вовчанську на Харківщині від російського дрона постраждав чоловік
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська з дрона вдарили по Вовчанську на Харківщині, постраждав чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 12 серпня близько 11:20 у м. Вовчанськ внаслідок влучання ворожого дрону отримав поранення 73-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні".

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Деталі: За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Харківська областьвійна
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