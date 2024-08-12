У Вовчанську на Харківщині від російського дрона постраждав чоловік
Понеділок, 12 серпня 2024, 18:31
Російські війська з дрона вдарили по Вовчанську на Харківщині, постраждав чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 12 серпня близько 11:20 у м. Вовчанськ внаслідок влучання ворожого дрону отримав поранення 73-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні".
Реклама:
Деталі: За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).