Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Волчанске на Харьковщине от российского дрона пострадал мужчина

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 августа 2024, 18:31
В Волчанске на Харьковщине от российского дрона пострадал мужчина
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска с дрона ударили по Волчанску в Харьковской области, пострадал мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 12 августа около 11:20 в г. Волчанск в результате попадания вражеского дрона получил ранения 73-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу".

Реклама:

Детали: Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Харьковская область
Враг завел штурмовые группы в Волчанск: пытается улучшить логистику и связь
На Харьковщине враг попал ракетой в Дом детского творчества
Россияне убили 87-летнего мужчину на Харьковщине
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: