В Волчанске на Харьковщине от российского дрона пострадал мужчина

Российские войска с дрона ударили по Волчанску в Харьковской области, пострадал мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 12 августа около 11:20 в г. Волчанск в результате попадания вражеского дрона получил ранения 73-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу".

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Детали: Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).