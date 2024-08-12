Тюрма за погрози президенту: Лукашенко подав проєкт поправок до Кримінального кодексу
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко подав до парламенту проєкт поправок до Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за "насильство або погрозу насильства" щодо президента та експрезидента країни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал "Зеркало"
Деталі: Внесений Лукашенком проєкт закону "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності" пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 366-1 "Насильство або погроза щодо президента Республіки Білорусь, президента Республіки Білорусь, який припинив виконання своїх повноважень".
Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років за "насильство або погрозу насильством, знищенням чи пошкодженням майна" стосовно:
- президента Білорусі;
- колишніх президентів Білорусі;
- членів сім'ї експрезидентів Білорусі.
Також Лукашенко хоче запровадити відповідальність за наклеп та образи в бік колишнього президента та членів його родини (нині ці статті стосуються чинного глави держави).
Поправки нелегітимного президента Білорусі з’явились на тлі обговорень про те, чи буде Лукашенко брати участь у виборах у 2025 році. Сам він публічно говорив, що ще не визначився.
Нагадаємо:
- Ще в грудні минулого року Лукашенко передбачив можливість залишатись у політиці після гіпотетичної відставки з посади президента, яку він обіймає незаконно.
- Це стало можливим після зміни конституції, яку, за даними режиму Лукашенка, у лютому 2022 року підтримали понад 65% білорусів. Нова конституція, крім того, "обнуляє" попередні президентські каденції Лукашенка.