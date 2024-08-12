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Тюрма за погрози президенту: Лукашенко подав проєкт поправок до Кримінального кодексу

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 12 серпня 2024, 19:28
Тюрма за погрози президенту: Лукашенко подав проєкт поправок до Кримінального кодексу
Лукашенко. Ілюстративне фото: Getty Images

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко подав до парламенту проєкт поправок до Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за "насильство або погрозу насильства" щодо президента та експрезидента країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал "Зеркало"

Деталі: Внесений Лукашенком проєкт закону "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності" пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 366-1 "Насильство або погроза щодо президента Республіки Білорусь, президента Республіки Білорусь, який припинив виконання своїх повноважень".

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Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років за "насильство або погрозу насильством, знищенням чи пошкодженням майна" стосовно:

  • президента Білорусі;
  • колишніх президентів Білорусі;
  • членів сім'ї експрезидентів Білорусі.

Також Лукашенко хоче запровадити відповідальність за наклеп та образи в бік колишнього президента та членів його родини (нині ці статті стосуються чинного глави держави).

Поправки нелегітимного президента Білорусі з’явились на тлі обговорень про те, чи буде Лукашенко брати участь у виборах у 2025 році. Сам він публічно говорив, що ще не визначився.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Ще в грудні минулого року Лукашенко передбачив можливість залишатись у політиці після гіпотетичної відставки з посади президента, яку він обіймає незаконно.
  • Це стало можливим після зміни конституції, яку, за даними режиму Лукашенка, у лютому 2022 року підтримали понад 65% білорусів. Нова конституція, крім того, "обнуляє" попередні президентські каденції Лукашенка.

БілорусьЛукашенко
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