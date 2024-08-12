Тюрьма за угрозы президенту: Лукашенко подал проект поправок в Уголовный кодекс
Белорусский диктатор Александр Лукашенко подал в парламент проект поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за "насилие или угрозу насилия" в отношении президента и экс-президента страны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал "Зеркало"
Детали: Внесенный Лукашенко проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 366-1 "Насилие или угроза в отношении президента Республики Беларусь, президента Республики Беларусь, который прекратил исполнение своих полномочий".
Статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до восьми лет за "насилие или угрозу насилием, уничтожением или повреждением имущества" в отношении:
- президента Беларуси;
- бывших президентов Беларуси;
- членов семьи экс-президентов Беларуси.
Также Лукашенко хочет ввести ответственность за клевету и оскорбления в сторону бывшего президента и членов его семьи (сейчас эти статьи касаются действующего главы государства).
Поправки нелегитимного президента Беларуси появились на фоне обсуждений о том, будет ли Лукашенко участвовать в выборах в 2025 году. Сам он публично говорил, что еще не определился.
Напомним:
- Еще в декабре прошлого года Лукашенко предусмотрел возможность оставаться в политике после гипотетической отставки с должности президента, которую он занимает незаконно.
- Это стало возможным после изменения конституции, которую, по данным режима Лукашенко, в феврале 2022 года поддержали более 65% белорусов. Новая конституция, кроме того, "обнуляет" предыдущие президентские каденции Лукашенко.