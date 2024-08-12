Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тюрьма за угрозы президенту: Лукашенко подал проект поправок в Уголовный кодекс

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 12 августа 2024, 19:28
Тюрьма за угрозы президенту: Лукашенко подал проект поправок в Уголовный кодекс
Лукашенко. Иллюстративное фото: Getty Images

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подал в парламент проект поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за "насилие или угрозу насилия" в отношении президента и экс-президента страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал "Зеркало"

Детали: Внесенный Лукашенко проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 366-1 "Насилие или угроза в отношении президента Республики Беларусь, президента Республики Беларусь, который прекратил исполнение своих полномочий".

Реклама:

Статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до восьми лет за "насилие или угрозу насилием, уничтожением или повреждением имущества" в отношении:

  • президента Беларуси;
  • бывших президентов Беларуси;
  • членов семьи экс-президентов Беларуси.

Также Лукашенко хочет ввести ответственность за клевету и оскорбления в сторону бывшего президента и членов его семьи (сейчас эти статьи касаются действующего главы государства).

Поправки нелегитимного президента Беларуси появились на фоне обсуждений о том, будет ли Лукашенко участвовать в выборах в 2025 году. Сам он публично говорил, что еще не определился.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Еще в декабре прошлого года Лукашенко предусмотрел возможность оставаться в политике после гипотетической отставки с должности президента, которую он занимает незаконно.
  • Это стало возможным после изменения конституции, которую, по данным режима Лукашенко, в феврале 2022 года поддержали более 65% белорусов. Новая конституция, кроме того, "обнуляет" предыдущие президентские каденции Лукашенко.

БеларусьЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Беларусь
В ГПСУ прокомментировали словесное бряцание "Искандерами" в Беларуси: переброски к границе нет
"Беларускі Гаюн": 9 августа дронов обнаружено не было, заявления Лукашенко – чушь
Беларусь начала отправку военной техники на границу с Украиной
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: