Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд відправив під варту ексзаступника міністра енергетики Хейла, якого викрили на хабарі

Анастасія ПроцПонеділок, 12 серпня 2024, 19:58
Суд відправив під варту ексзаступника міністра енергетики Хейла, якого викрили на хабарі
Затримання Хейла. ФОТО: СБУ

12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Джерело: кореспондент "Hromadske" із зали суду

Деталі: Зазначається, що під час засідання прокурори клопотали про тримання під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави. Сторона захисту ж наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, що розмір застави у 30 млн гривень є необґрунтованим. 

Реклама:

Також адвокати зазначали, що у підозрюваного є 14-літня донька, яка має інвалідність.

"Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається", - повідомив кореспондент "Hromadske" .

 
Скріншот трансляції засідання: hromadske

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 12 серпня стало відомо, що Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів. 
  • За даними слідства, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.
  • Згодом Кабінет міністрів звільнив підозрюваного у хабарництві Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.

судхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
суд
Суд Канади відхилив прохання російського олігарха про зняття санкцій
Суддя-зрадниця з Херсонщини ще рік після окупації отримувала зарплатню з держбюджету
Суддівська матриця: продовжити оцінювання недоброчесних суддів чи розпочати перевірку Верховного Суду
Останні новини
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: