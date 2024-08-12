Суд відправив під варту ексзаступника міністра енергетики Хейла, якого викрили на хабарі

12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Джерело: кореспондент "Hromadske" із зали суду

Деталі: Зазначається, що під час засідання прокурори клопотали про тримання під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави. Сторона захисту ж наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, що розмір застави у 30 млн гривень є необґрунтованим.

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Також адвокати зазначали, що у підозрюваного є 14-літня донька, яка має інвалідність.

"Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається", - повідомив кореспондент "Hromadske" .

Скріншот трансляції засідання: hromadske

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