Суд відправив під варту ексзаступника міністра енергетики Хейла, якого викрили на хабарі
12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.
Джерело: кореспондент "Hromadske" із зали суду
Деталі: Зазначається, що під час засідання прокурори клопотали про тримання під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави. Сторона захисту ж наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, що розмір застави у 30 млн гривень є необґрунтованим.
Також адвокати зазначали, що у підозрюваного є 14-літня донька, яка має інвалідність.
"Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається", - повідомив кореспондент "Hromadske" .
Що передувало:
- 12 серпня стало відомо, що Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.
- За даними слідства, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.
- Згодом Кабінет міністрів звільнив підозрюваного у хабарництві Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.