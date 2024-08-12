Суд отправил под стражу экс-заместителя министра энергетики Хейло, которого уличили во взятке
12 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов. Его отправили под стражу до 8 октября с правом внесения залога в размере 25 миллионов гривен.
Источник: корреспондент "Hromadske" из зала суда
Детали: Отмечается, что во время заседания прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей с правом внесения 30 млн гривен залога. Сторона защиты же настаивали на более мягкой мере пресечения и заявляли, что размер залога в 30 млн гривен является необоснованным.
Также адвокаты отмечали, что у подозреваемого есть 14-летняя дочь, которая имеет инвалидность.
"Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится", - сообщил корреспондент "Hromadske".
Что предшествовало:
- 12 августа стало известно, что Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили коррупционную схему, которую организовал заместитель министра энергетики. По данным источников УП, Александра Хейло задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.
- По данным следствия, за эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.
- Впоследствии Кабинет министров уволил подозреваемого во взяточничестве Александра Хейло с должности заместителя министра энергетики.