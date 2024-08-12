Суд отправил под стражу экс-заместителя министра энергетики Хейло, которого уличили во взятке

12 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов. Его отправили под стражу до 8 октября с правом внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

Источник: корреспондент "Hromadske" из зала суда

Детали: Отмечается, что во время заседания прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей с правом внесения 30 млн гривен залога. Сторона защиты же настаивали на более мягкой мере пресечения и заявляли, что размер залога в 30 млн гривен является необоснованным.

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Также адвокаты отмечали, что у подозреваемого есть 14-летняя дочь, которая имеет инвалидность.

"Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится", - сообщил корреспондент "Hromadske".

СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ ЗАСЕДАНИЯ: HROMADSKE

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