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Президент доручив підготувати чітку стратегію повернення людей із полону РФ

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 серпня 2024, 20:32
Президент доручив підготувати чітку стратегію повернення людей із полону РФ
Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський доручив структурам, які опікуються обмінами, представити чітку стратегію повернення людей із російського полону та максимально активно комунікувати з рідними полонених.

Джерело: звернення Зеленського 12 серпня

Пряма мова: "Це принципово для нас – повернути всіх наших людей із російського полону. І сьогодні на Ставці доручено структурам, які займаються обмінами, – а це ГУР, СБУ та МВС, – максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. Прозоро пояснювати їм, як формуються списки на обмін, кого реально повернути зараз. Загалом доручено представити чітку стратегію повернення наших людей із російського полону. На наступній Ставці має бути відповідна доповідь".

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Деталі: Також глава держави вкотре звернув увагу на те, що Україні потрібні відповідні дозволи від партнерів на застосування далекобійної зброї.

Пряма мова: "Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. Ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати".

Зеленськийполоненівійна
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