Президент поручил подготовить четкую стратегию возвращения людей из плена РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил структурам, которые занимаются обменами, представить четкую стратегию возвращения людей из российского плена и максимально активно коммуницировать с родными пленных.

Источник: обращение Зеленского 12 августа

Прямая речь: "Это принципиально для нас – вернуть всех наших людей из российского плена. И сегодня на Ставке поручено структурам, которые занимаются обменами, – а это ГУР, СБУ и МВД, – максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных. Прозрачно объяснять им, как формируются списки на обмен, кого реально вернуть сейчас. В целом поручено представить четкую стратегию возвращения наших людей из российского плена. На следующей Ставке должен быть соответствующий доклад".

Реклама:

Детали: Также глава государства в очередной раз обратил внимание на то, что Украине нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия.

Прямая речь: "Вполне справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары. Российские военные аэродромы, российскую логистику. Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести. Россию нужно принуждать к миру, если уж Путин так хочет и дальше воевать".