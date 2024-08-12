У Херсоні через російські обстріли загинула людина, ще четверо постраждалих

Російські війська увечері 12 серпня обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще четверо поранених, серед них дитина.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Близько п’ятої години вечора війська обстріляли Дніпровський район Херсона.

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Мінно-вибухові травми та поранення ніг отримав 61-річний чоловік. Його доправили до лікарні, де потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого.

Дослівно: "У 61-річного чоловіка діагностували вибухову травму, а також уламкове поранення передпліччя і ноги. Нині він під наглядом медиків".

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Оновлено: Пізніше в ОВА повідомили, що росіяни знову вкрили вогнем житлові квартали у Дніпровському районі. Внаслідок удару постраждали 3 людей, серед них – дитина.

Дослівно: "У 5-річної дівчинки гостра реакція на стрес. Лікарі її дообстежують. 35-річна жінка дістала вибухову травму та перелом руки. Ще одна 25-річна потерпіла – у важкому стані. У неї – ампутація руки".

Оновлено о 23:39: Голова ОВА Олександр Прокудін згодом повідомив, що 25-річна жінка, яка отримала важкі травми, померла у лікарні.