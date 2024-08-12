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В Херсоне из-за российских обстрелов погиб человек, еще четверо пострадавших

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 августа 2024, 23:40
В Херсоне из-за российских обстрелов погиб человек, еще четверо пострадавших
Фото - Getty Images

Российские войска вечером 12 августа обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще четверо раненых, среди них ребенок.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Около пяти часов вечера войска обстреляли Днепровский район Херсона.

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Минно-взрывные травмы и ранения ног получил 61-летний мужчина. Его доставили в больницу, где пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем.

Дословно: "У 61-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, а также осколочное ранение предплечья и ноги. Сейчас он под наблюдением медиков".

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Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что россияне снова покрыли огнем жилые кварталы в Днепровском районе. В результате удара пострадали 3 человека, среди них – ребенок.

Дословно: "У 5-летней девочки острая реакция на стресс. Врачи ее дообследуют. 35-летняя женщина получила взрывную травму и перелом руки. Еще одна 25-летняя пострадавшая – в тяжелом состоянии. У нее – ампутация руки".

Обновлено в 23:39: Председатель ОВА Александр Прокудин впоследствии сообщил, что 25-летняя женщина, которая получила тяжелые травмы, умерла в больнице.

Херсонвойна
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