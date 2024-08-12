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У німецькому притулку для біженців знайшли мертвим 46-річного українця

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 серпня 2024, 22:21
У німецькому притулку для біженців знайшли мертвим 46-річного українця
Фото - Patrick Seeger / dpa

У німецькому місті Росток від поранень помер 46-річний українець, поліція підозрює, що чоловіка вбили.

Джерело: Spiegel з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури та поліції

Дослівно: "Українець помер у притулку для біженців у Ростоку. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозними пораненнями приблизно о 12:15 у понеділок".

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Деталі: Зазначають, що допомога прибула занадто пізно, лікарі констатували смерть 46-річного чоловіка.

Обставини смерті вказують на вбивство. Більше деталей поліція не надає.

Німеччинавбивствобіженці
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