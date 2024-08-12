Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В немецком приюте для беженцев нашли мертвым 46-летнего украинца

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 августа 2024, 22:21
В немецком приюте для беженцев нашли мертвым 46-летнего украинца
Фото - Patrick Seeger / dpa

В немецком городе Росток от ранений умер 46-летний украинец, полиция подозревает, что мужчину убили.

Источник: Spiegel со ссылкой на сообщение местной прокуратуры и полиции

Дословно: "Украинец умер в приюте для беженцев в Ростоке. Сотрудник службы безопасности обнаружил мужчину с серьезными ранениями примерно в 12:15 в понедельник".

Реклама:

Детали: Отмечается, что помощь прибыла слишком поздно, врачи констатировали смерть 46-летнего мужчины.

Обстоятельства смерти указывают на убийство. Больше деталей полиция не предоставляет.

Германияубийствобеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минздрав отстранил гендиректора "Охматдета"

Германия не будет выделять дополнительных средств Украине - СМИ

WP: Наступление Украины на Курщине сорвало тайные переговоры с Россией о частичном прекращении огня

фото, видеоГСЧС об авиаударе по Сумах: сгорело сразу 10 авто, припаркованных возле многоэтажки

Над Украиной сбили все 14 российских "Шахедов"

ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области

Все новости...
Германия
В Германии начали суд по делу об убийстве двух украинских подростков
Минобороны Украины и Германии обсудили поставки и ремонт военной техники
Путин ничего не контролирует – глава оборонного комитета Бундестага о событиях под Курском
Последние новости
16:52
Как помочь человеку, имеющему проблемы с азартными играми: советы от Минздрава
16:37
фотоВ Хорватии ищут трех украинцев, которых подозревают в масштабном поджоге судов
16:22
Одержимость родителей по телефонам может негативно повлиять на здоровье их детей – исследование
16:17
фотоГУР успешно атаковала провайдера РФ, который предоставляет услуги разработчику ядерных боеприпасов
16:00
На пенсионные выплаты направлено 44,2 миллиарда
15:54
В Киеве упали обломки беспилотника - мэр
15:46
Вблизи Берлина тушат пожар на бывшем военном полигоне
15:29
Россияне попали по многоквартирному дому в Краматорске, из-под завалов достали человека
15:29
Космическое пиво может смаковать лучше, чем земное – ученые
15:07
Немецкая "подруга Путина" собирается добиваться снятия эмбарго на нефть с РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: