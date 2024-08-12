В немецком приюте для беженцев нашли мертвым 46-летнего украинца
Понедельник, 12 августа 2024, 22:21
В немецком городе Росток от ранений умер 46-летний украинец, полиция подозревает, что мужчину убили.
Источник: Spiegel со ссылкой на сообщение местной прокуратуры и полиции
Дословно: "Украинец умер в приюте для беженцев в Ростоке. Сотрудник службы безопасности обнаружил мужчину с серьезными ранениями примерно в 12:15 в понедельник".
Реклама:
Детали: Отмечается, что помощь прибыла слишком поздно, врачи констатировали смерть 46-летнего мужчины.
Обстоятельства смерти указывают на убийство. Больше деталей полиция не предоставляет.