В немецком приюте для беженцев нашли мертвым 46-летнего украинца

В немецком городе Росток от ранений умер 46-летний украинец, полиция подозревает, что мужчину убили.

Источник: Spiegel со ссылкой на сообщение местной прокуратуры и полиции

Дословно: "Украинец умер в приюте для беженцев в Ростоке. Сотрудник службы безопасности обнаружил мужчину с серьезными ранениями примерно в 12:15 в понедельник".

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Детали: Отмечается, что помощь прибыла слишком поздно, врачи констатировали смерть 46-летнего мужчины.

Обстоятельства смерти указывают на убийство. Больше деталей полиция не предоставляет.