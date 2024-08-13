У Києві та областях оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У ніч проти 13 серпня у столиці, на Київщині та в низці областей оголосили повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, КМВА

Деталі: Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників і балістики з північно-східного напрямку і Криму.

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Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що тривога в Києві пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Оновлено: Згодом столиці, на Київщині та в інших областях, яким загрожувала ворожа балістика, оголосили відбій повітряної тривоги.