В Киеве и областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В ночь на 13 августа в столице, на Киевщине и в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог, КГВА

Детали: Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников и баллистики с северо-восточного направления и Крыма.

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Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что тревога в Киеве связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Обновлено: Впоследствии в столице, на Киевщине и в других областях, которым угрожала вражеская баллистика, объявили отбой воздушной тревоги.