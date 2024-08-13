В Киеве и областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Вторник, 13 августа 2024, 01:04
В ночь на 13 августа в столице, на Киевщине и в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог, КГВА
Детали: Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников и баллистики с северо-восточного направления и Крыма.
Реклама:
Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что тревога в Киеве связана с угрозой применения баллистического вооружения.
Обновлено: Впоследствии в столице, на Киевщине и в других областях, которым угрожала вражеская баллистика, объявили отбой воздушной тревоги.