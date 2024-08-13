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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині

Ольга Глущенко Вівторок, 13 серпня 2024, 01:38
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, зокрема міста Бахмач Чернігівської області.

Джерело: голова військової адміністрації Чернігівської області В’ячеслав Чаус

Деталі: У ніч проти 13 серпня Чаус повідомив, що ворог б’є по цивільній інфраструктурі області, зокрема у місті Бахмач.

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Оновлено: Пізніше Чаус повідомив про кілька атак росіських безпілотників на цивільну інфраструктуру Чернігівської області.

Пряма мова: "Мали кілька атак ворожих безпілотників. Цивільна інфраструктура. Попередньо без постраждалих".

Чернігівська областьобстріл
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