Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, зокрема міста Бахмач Чернігівської області.

Джерело: голова військової адміністрації Чернігівської області В’ячеслав Чаус

Деталі: У ніч проти 13 серпня Чаус повідомив, що ворог б’є по цивільній інфраструктурі області, зокрема у місті Бахмач.

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Оновлено: Пізніше Чаус повідомив про кілька атак росіських безпілотників на цивільну інфраструктуру Чернігівської області.

Пряма мова: "Мали кілька атак ворожих безпілотників. Цивільна інфраструктура. Попередньо без постраждалих".