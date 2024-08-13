Россияне ударили по гражданской инфраструктуре на Черниговщине

Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города Бахмач Черниговской области.

Источник: глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус

Детали: В ночь на 13 августа Чаус сообщил, что враг бьет по гражданской инфраструктуре области, в частности в городе Бахмач.

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Обновлено: Позже Чаус сообщил о нескольких атаках российских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Черниговской области.

Прямая речь: "Имели несколько атак вражеских беспилотников. Гражданская инфраструктура. Предварительно без пострадавших".