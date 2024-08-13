Россияне ударили по гражданской инфраструктуре на Черниговщине
Вторник, 13 августа 2024, 01:38
Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города Бахмач Черниговской области.
Источник: глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус
Детали: В ночь на 13 августа Чаус сообщил, что враг бьет по гражданской инфраструктуре области, в частности в городе Бахмач.
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Обновлено: Позже Чаус сообщил о нескольких атаках российских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Черниговской области.
Прямая речь: "Имели несколько атак вражеских беспилотников. Гражданская инфраструктура. Предварительно без пострадавших".