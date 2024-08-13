У Києві тричі за ніч оголошували повітряну тривогу

У ніч на 13 серпня в Києві та області тричіза ніч оголошували повітряну тривогу.

Джерело: КМВА, КОВА, мапа повітряних тривог

Деталі: О 3:10 в Києві оголосили повітряну тривогу.

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Також сирени тривоги пролунали на Київщині та в Чернігівській області.

Оновлено: О 3:30 у Києві та областях оголосили відбій тривоги.

О 4:40 в столиці, а о 4:09 в Київській області втретє за ніч оголосили повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

О 4:57 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо: Раніше цієї ночі у Києві та областях оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.