У Києві тричі за ніч оголошували повітряну тривогу
Вівторок, 13 серпня 2024, 04:40
У ніч на 13 серпня в Києві та області тричіза ніч оголошували повітряну тривогу.
Джерело: КМВА, КОВА, мапа повітряних тривог
Деталі: О 3:10 в Києві оголосили повітряну тривогу.
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Також сирени тривоги пролунали на Київщині та в Чернігівській області.
Оновлено: О 3:30 у Києві та областях оголосили відбій тривоги.
О 4:40 в столиці, а о 4:09 в Київській області втретє за ніч оголосили повітряну тривогу.
ВІДЕО ДНЯ
О 4:57 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо: Раніше цієї ночі у Києві та областях оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.