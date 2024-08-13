В Киеве трижды за ночь объявляли воздушную тревогу
Вторник, 13 августа 2024, 04:40
В ночь на 13 августа в Киеве и области трижды за ночь объявляли воздушную тревогу.
Источник: КГВА, КОВА, карта воздушных тревог
Детали: В 3:10 в Киеве объявили воздушную тревогу.
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Также сирены тревоги прозвучали на Киевщине и в Черниговской области.
Обновлено: В 3:30 в Киеве и областях объявили отбой тревоги.
В 4:40 в столице, а в 4:09 в Киевской области в третий раз за ночь объявили воздушную тревогу.
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В 4:57 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Напомним: Ранее этой ночью в Киеве и областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.