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В Киеве трижды за ночь объявляли воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоВторник, 13 августа 2024, 04:40
В Киеве трижды за ночь объявляли воздушную тревогу
иллюстративное фото Getty Images

В ночь на 13 августа в Киеве и области трижды за ночь объявляли воздушную тревогу.

Источник: КГВА, КОВА, карта воздушных тревог

Детали: В 3:10 в Киеве объявили воздушную тревогу.

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Также сирены тревоги прозвучали на Киевщине и в Черниговской области.

Обновлено: В 3:30 в Киеве и областях объявили отбой тревоги.

В 4:40 в столице, а в 4:09 в Киевской области в третий раз за ночь объявили воздушную тревогу.

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В 4:57 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним: Ранее этой ночью в Киеве и областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Киеввоздушная тревога
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