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У разі перемоги Трампа Маск хоче взяти участь у роботі адміністрації президента США

Ольга Глущенко Вівторок, 13 серпня 2024, 05:04
У разі перемоги Трампа Маск хоче взяти участь у роботі адміністрації президента США
Ілон Маск, фото Bloomberg via Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск запропонував взяти участь в роботі адміністрації Дональда Трампа, щоб допомогти обмежити державні витрати, якщо колишнього президента знову оберуть на посаду.

Джерело: Маск у розмові з Трампом на платформі Х, цитує CNN

Пряма мова Маска: "Я думаю, що було б чудово мати комісію з ефективності влади, яка б розглядала ці питання і гарантувала, що гроші платників податків, зароблені платниками податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такій комісії".

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Деталі: Трамп сказав, що був би "дуже радий", якби Маск долучився (до роботи в адміністрації – ред.), зазначивши, що мільярдер є "чудовим економістом", маючи на увазі заходи зі скорочення витрат, які він вжив у своїх компаніях.

Нагадаємо: У травні The Wall Street Journal повідомив, що Маск і Трамп обговорили потенційну роль мільярдера в адміністрації Трампа в разі його переобрання, хоча Маск тоді спростував цю інформацію.

МаскТрампСШАвибори
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