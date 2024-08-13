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В случае победы Трампа Маск хочет принять участие в работе администрации президента США

Ольга ГлущенкоВторник, 13 августа 2024, 05:04
В случае победы Трампа Маск хочет принять участие в работе администрации президента США
Илон Маск, фото Bloomberg via Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск предложил принять участие в работе администрации Дональда Трампа, чтобы помочь ограничить государственные расходы, если бывшего президента снова изберут на должность.

Источник: Маск в разговоре с Трампом на платформе Х, цитирует CNN

Прямая речь Маска: "Я думаю, что было бы замечательно иметь комиссию по эффективности власти, которая бы рассматривала эти вопросы и гарантировала, что деньги налогоплательщиков, заработанные налогоплательщиками, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в такой комиссии".

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Детали: Трамп сказал, что был бы "очень рад", если бы Маск присоединился (к работе в администрации - ред.), отметив, что миллиардер является "замечательным экономистом", имея в виду меры по сокращению расходов, которые он принял в своих компаниях.

Напомним: В мае The Wall Street Journal сообщил, что Маск и Трамп обсудили потенциальную роль миллиардера в администрации Трампа в случае его переизбрания, хотя Маск тогда опроверг эту информацию.

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