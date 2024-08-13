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ЗСУ за добу знешкодили 1160 загарбників і 17 ББМ

Ірина БалачукВівторок, 13 серпня 2024, 08:04
ЗСУ за добу знешкодили 1160 загарбників і 17 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 160 ворожих солдатів, 36 артилерійських систем та 5 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 593 160 (+1 160) осіб,
  • танків – 8 455 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 16 385 (+17) од,
  • артилерійських систем – 16 764 (+36) од,
  • РСЗВ – 1 146 (+0) од,
  • засобів ППО – 920 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 491 (+19) од,
  • крилатих ракет – 2 426 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 649 (+59) од,
  • спеціальної техніки – 2 806 (+5) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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