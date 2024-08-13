Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили 1 160 захватчиков и 17 ББМ

Ирина БалачукВторник, 13 августа 2024, 08:04
ВСУ за сутки обезвредили 1 160 захватчиков и 17 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 160 вражеских солдат, 36 артиллерийских систем и 5 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 593 160 (+1 160) человек,
  • танков – 8 455 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 385 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 16 764 (+36) ед,
  • РСЗО – 1 146 (+0) ед,
  • средств ПВО – 920 (+1) ед,
  • самолетов – 366 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 491 (+19) ед,
  • крылатых ракет – 2 426 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 649 (+59) ед,
  • специальной техники – 2 806 (+5) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Росcия
ISW: Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области
Роман Костенко: У нас могут быть планы и дальше Курска
DeepState проанализировал второй день операции ВСУ в Курской области
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: