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По Богодухову РФ вдарила корейською ракетою: постраждали 4 дітей

Валентина РоманенкоВівторок, 13 серпня 2024, 09:50
По Богодухову РФ вдарила корейською ракетою: постраждали 4 дітей
фото прокуратури

У понеділок 12 серпня російські окупанти обстріляли Богодухів Харківської області та прилеглі населені пункти, в результаті чого постраждали четверо неповнолітніх. 

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За уточненою інформацією, з 18:20 до 18:35 відбувся масований ракетний обстріл Богодухова та прилеглих населених пунктів. Було зафіксовано щонайменше пʼять влучань.

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Результати огляду вилучених уламків дозволяють зробити попередній висновок щодо типу однієї з використаних ракет: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11.

 

Пошкоджень зазнали мінімум 30 житлових будинків.

Внаслідок ракетних ударів постраждали четверо неповнолітніх — двоє хлопців віком 4 місяців та 5 років і дві дівчинки 2 років 9 місяців та 10 років. У дітей — гостра реакція на стрес. Також за медичною допомогою звернулись три жінки.

Харківська областьвійна
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