Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По Богодухову РФ ударила корейской ракетой: пострадали 4 детей

Валентина РоманенкоВторник, 13 августа 2024, 09:50
По Богодухову РФ ударила корейской ракетой: пострадали 4 детей
фото прокуратуры

В понедельник 12 августа российские оккупанты обстреляли Богодухов Харьковской области и близлежащие населенные пункты, в результате чего пострадали четверо несовершеннолетних.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По уточненной информации, с 18:20 до 18:35 состоялся массированный ракетный обстрел Богодухова и прилегающих населенных пунктов. Было зафиксировано не менее пяти попаданий.

Реклама:

Результаты осмотра изъятых обломков позволяют сделать предварительный вывод о типе одной из использованных ракет: это KN-23 (или КN-24), еще общеизвестная как Hwasong-11.

 

Повреждения получили минимум 30 жилых домов.

В результате ракетных ударов пострадали четверо несовершеннолетних - двое мальчиков в возрасте 4 месяцев и 5 лет и две девочки 2 лет 9 месяцев и 10 лет. У детей - острая реакция на стресс. Также за медицинской помощью обратились три женщины.

Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минздрав отстранил гендиректора "Охматдета"

Германия не будет выделять дополнительных средств Украине - СМИ

WP: Наступление Украины на Курщине сорвало тайные переговоры с Россией о частичном прекращении огня

фото, видеоГСЧС об авиаударе по Сумах: сгорело сразу 10 авто, припаркованных возле многоэтажки

Над Украиной сбили все 14 российских "Шахедов"

ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области

Все новости...
Харьковская область
В Волчанске на Харьковщине от российского дрона пострадал мужчина
Враг завел штурмовые группы в Волчанск: пытается улучшить логистику и связь
На Харьковщине враг попал ракетой в Дом детского творчества
Последние новости
16:52
Как помочь человеку, имеющему проблемы с азартными играми: советы от Минздрава
16:37
фотоВ Хорватии ищут трех украинцев, которых подозревают в масштабном поджоге судов
16:22
Одержимость родителей по телефонам может негативно повлиять на здоровье их детей – исследование
16:17
фотоГУР успешно атаковала провайдера РФ, который предоставляет услуги разработчику ядерных боеприпасов
16:00
На пенсионные выплаты направлено 44,2 миллиарда
15:54
В Киеве упали обломки беспилотника - мэр
15:46
Вблизи Берлина тушат пожар на бывшем военном полигоне
15:29
Россияне попали по многоквартирному дому в Краматорске, из-под завалов достали человека
15:29
Космическое пиво может смаковать лучше, чем земное – ученые
15:07
Немецкая "подруга Путина" собирается добиваться снятия эмбарго на нефть с РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: