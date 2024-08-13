По Богодухову РФ ударила корейской ракетой: пострадали 4 детей

В понедельник 12 августа российские оккупанты обстреляли Богодухов Харьковской области и близлежащие населенные пункты, в результате чего пострадали четверо несовершеннолетних.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По уточненной информации, с 18:20 до 18:35 состоялся массированный ракетный обстрел Богодухова и прилегающих населенных пунктов. Было зафиксировано не менее пяти попаданий.

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Результаты осмотра изъятых обломков позволяют сделать предварительный вывод о типе одной из использованных ракет: это KN-23 (или КN-24), еще общеизвестная как Hwasong-11.

Повреждения получили минимум 30 жилых домов.

В результате ракетных ударов пострадали четверо несовершеннолетних - двое мальчиков в возрасте 4 месяцев и 5 лет и две девочки 2 лет 9 месяцев и 10 лет. У детей - острая реакция на стресс. Также за медицинской помощью обратились три женщины.