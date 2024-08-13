Нардеп-полковник СБУ: Залужний чи Сирський, главком – друга людина в країні, його треба підтримувати

Народний депутат від фракції "Голос", секретар оборонного парламентського комітету, полковник СБУ Роман Костенко вважає дуже шкідливою дискредитацію військового керівництва країни.

Джерело: Костенко в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: За словами нардепа, досвід має колосальне значення. Армія – це інституція, яка вибудовувалася десятиліттями, а останнім часом в Україні іде дискредитація генералів, і суспільство це дуже сильно підхоплює, наголосив Костенко.

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Він нагадав, що зараз Курською операцією керує людина, яка закінчила Московське вище командне училище.

За словами полковника, ситуація з дискредитацією генералів загрозлива. Є наслідки того, що виходять окремі депутати і дискредитують військових.

Пряма мова: "На жаль, люди, які не розуміються на військовій справі, на військовому етикеті й узагалі на військовій культурі, може, з гарних таких своїх переконань відкрили цю скриньку Пандори, коли накази можуть не виконуватися.

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Я зараз не захищаю армію, як то кажуть, совкову або ще якусь. Я говорю про дисципліну. Армія сильна тоді, коли в армії є дисципліна".

Деталі: За словами Костенка, не завдання генерала – бути в окопі. Не завдання комбрига бути в окопі. Ротний може бути в окопі у своєму командно-спостережному пункті. Комбриг може приїхати подивитися, як налагоджена в нього оборона.

"А генерал, у якого знаходиться під керівництвом якийсь напрямок? У нього може бути 10 бригад у підпорядкуванні. В якій бригаді він має бути в окопі? Це несерйозно такі заяви робити.

Приїхати і просто проінспектувати й подивитися – це інша історія. Але давайте всі заліземо в окопи і будемо відстрілюватися. Що від цього буде?", – зазначив нардеп.

Пряма мова: "У нас главком – це зараз по факту друга людина в країні, тому що без нього нічого не буде. Його потрібно підтримувати. Хто б це не був: Залужний, Сирський і ще багато прізвищ, кого пропонують.

Але це людина, в руках якої знаходиться свобода, незалежність всієї країни, життя людей, які зараз на полі бою б'ються проти російської навали. А ми дозволяємо комусь його дискредитувати!

Якщо є проблеми – поміняйте, поставте іншу людину. Але це така посада, яку дискредитувати не можна".

Нагадаємо: Нардеп Мар'яна Безугла, яка раніше відзначилась різкою критикою попереднього головнокомандувача Валерія Залужного, нині виступає з обвинуваченнями на адресу головкома Олександра Сирського та ішого військового командування.

Попри дві позірні спроби нардепи не виключили її з оборонного комітету Верховної Ради.